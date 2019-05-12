شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يوزّع المير الرمضاني في مسورة والان مع التفاصيل
تستمر المساعدات الإماراتية، المتزامنة مع "عام التسامح" الذي أعلنته الإمارات، للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان المناطق الريفية الوعرة.
ووزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المير الرمضاني على الأسر الأشد فقرا وذوي الدخل المحدود بمديرية مسورة في اليمن.
وقام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 20 طنا من المساعدات الغذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء مستهدفة 1050 فردا من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرية مسورة.
من جانبهم، عبّر أهالي مديرية مسورة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية؛ حيث أشادوا بدور الهلال الأحمر الإماراتي ووصوله إلى هذه المديرية التي لم يسبق لأي منظمة الوصول إليها من قبل؛ لوعورة الطريق التي تقف عائقا دون الوصول إلى تلك المناطق النائية.
يذكر أن هذه المساعدات ستُسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة؛ لتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في المديرية.
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