شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 50 ألف رغيف خبز يومياً في الساحل الغربي بدعم إمارتي والان مع التفاصيل

دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 مخبزاً في الساحل الغربي لإنتاج 50 ألف رغيف خبز يوميا، يستفيد منها أكثر من 750 ألف نسمة طيلة شهر رمضان المبارك.

ووفق وكالة "وام" تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الخبز مجاناً على 25 ألف فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات (ذو باب، المخأ، التحيتا، حيس ،الخوخة)

وأبدى المواطنون المستفيدون سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، والدعم السخي الذي تقدمه لهم دولة الإمارات مؤكدين بأن كافة الأسر الفقيرة والمحتاجة في الساحل الغربي استفادت من هذا الدعم.

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وقال المواطنون : "منذ انطلاق هذه المبادرة الإنسانية في اليوم الأول من شهر رمضان شعرنا بأن الدنيا لا تزال بخير، فشكرا لإمارات الخير على هذا الدعم وهذه المبادرة التي وفرت لنا ولأولادنا الخبز المجاني الكافي يومياً ".

يذكر أن توزيع مليون و500 ألف رغيف خبز مجاناً على الأسر الفقيرة والمحتاجة في الساحل الغربي، خلال شهر رمضان الكريم ، يأتي ضمن الحملة الرمضانية التي أطلقتها دولة الإمارات، في اليمن، بداية شهر رمضان .

وتشهد هذه الحملة توزيع 100 ألف سلة غذائية ، منها 10 ألف سلة في الضالع، و20 ألف سلة فِي الساحل الغربي، و10 ألف سلة في تعز، ومثلها في لحج ، و25 ألف سلة في عدن ،و5 ألف في أبين ،و10 ألف سلة في حضرموت ومثلها في شبوة.

كما تشمل توزيع 500 براد ماء نظيف، في المحافظات المحررة ، وتوفير 5 ألف من المكملات الغذائية للأمهات والأطفال الرضع، بالإضافة إلى مشروع إفطار صائم، حيث يتم توفير 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، بمعدل 5 ألف وجبة إفطار يوميا لمدة 30 يوماً.