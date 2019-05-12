شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية وضواحيها بحضرموت والان مع التفاصيل

افتتح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية والمناطق المجاورة لها والتابعة لمديرية حورة وادي عين بعد ربطها بالشبكة العامة لكهرباء وادي وصحراء حضرموت، ضمن فاعليات احتفالات محافظة حصرموت بالذكرى الثالثة للتحرير. وبلغت تكلفة المشروع مليار و 270 مليون ريالًا بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وتستفيد من الربط الكهربائي لهذا المشروع مناطق العقوبية وابوظبي والقراشم والمناطق والقرى المجاورة لها . وعبر الاهالي عن سعادتهم بهذا المشروع الحيوي الذي طالما انتظروه طويلاً ، معبرين عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني على اهتمامه بمناطقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية وضواحيها بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.