شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، أيار 12، 2019، أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أهدافا للمليشيا في منطقة بني معاذ التابعة لمديرية سحار بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق جوي مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.