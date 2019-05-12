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حقيقة وقوع انفجارات قوية بميناء الفجيرة الإماراتي

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، فيما نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة هذه التقارير.

وأكد المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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