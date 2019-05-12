شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وقوع انفجارات قوية بميناء الفجيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، فيما نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة هذه التقارير.
وأكد المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وقوع انفجارات قوية بميناء الفجيرة الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.