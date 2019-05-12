شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وقوع انفجارات قوية بميناء الفجيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، فيما نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة هذه التقارير.

وأكد المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.