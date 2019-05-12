الإمارات تنفي وقوع انفجارات 'قوية' في ميناء الفجيرة

وذكرت حكومة الفجيرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن، "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية"، وفقاً لـ"سبوتنك".



وكانت وسائل إعلام تداولت، اليوم الأحد، أنباء مفادها وقوع انفجارات "قوية" هزت ميناء الفجيرة الاماراتي فجر اليوم.



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