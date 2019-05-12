الفجيرة تنفي صحة تقارير عن انفجارات هزت ميناءها وتؤكد اعتيادية الحركة به

نفت حكومة الفجيرة، الأحد، صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي، فجر اليوم.

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان صادر عنه، أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد، دون أي توقف، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.