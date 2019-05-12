القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار حكومة الفجيرة
نفت حكومة الفجيرة، الأحد، صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي، فجر اليوم.
وأكد المكتب الإعلامي، في بيان صادر عنه، أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد، دون أي توقف، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفجيرة تنفي صحة تقارير عن انفجارات هزت ميناءها وتؤكد اعتيادية الحركة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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