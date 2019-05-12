فضيحة أردوغان والعجز التجاري بتونس.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دبلوماسي أمريكي: «الإخوان» لا تختلف عن تنظيمات القاعدة وداعش وحزب الله، مرشح أردوغان لبلدية إسطنبول يتهرب من تفسير فضيحة إعادة الانتخابات، فرنسا: رد فعل إيران بشأن الاتفاق النووي سيئ وعليها احترام التزاماتها، يقظة الأمن السعودي.. درع المملكة ضد مخططات الإرهاب الأسود، شقيق القتيل الفلسطيني: لـ«العين الإخبارية»: سأقاضي أردوغان دوليا، 2 مليار دولار العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول 2019، وثنائي الهلال ينتظر المعجزة في الجولة الختامية بالدوري السعودي.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد 12 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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