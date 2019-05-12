في مثل هذا اليوم.. قتل الأتراك 900 أرميني بصدام عرقي

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في مثل هذا اليوم، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والدولي، كما شهد ميلاد ووفاة عدد من المشاهير والشخصيات العامة. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1904: الأتراك يقتلون 900 أرمني في صدامات عرقية. وفي عام 1981: توفي المغني والموسيقي الجامايكي بوب مارلي. وفي عام 330: افتتحت القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة. وفي عام 1949: إسرائيل تنضم لأعضاء الأمم المتحدة. وفي عام 1949: تغير اسم سيام لتصبح تايلاند.

وفي عام 1891: شرطي ياباني يهاجم ولي عهد الإمبراطورية الروسية نيقولا أليكسندروفيتش لاغتياله وهي الحادثة التي عرفت باسم حادثة أوتسو.وفي عام 1874: فتح خط للقطار بين كوبه وأوساكا بمسافة 32.7 كيلو متر.وفي عام 1955: غرق سفينة أوكورينراكو والتي أدت لوفاة 168 شخص.وفي عام 1960: 4 من عملاء الموساد يختطفون النازي

وفي عام 1891: شرطي ياباني يهاجم ولي عهد الإمبراطورية الروسية نيقولا أليكسندروفيتش لاغتياله وهي الحادثة التي عرفت باسم حادثة أوتسو. وفي عام 1874: فتح خط للقطار بين كوبه وأوساكا بمسافة 32.7 كيلو متر. وفي عام 1955: غرق سفينة أوكورينراكو والتي أدت لوفاة 168 شخص. Advertisements وفي عام 1960: 4 من عملاء الموساد يختطفون النازي ادولف ايخمان من العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس. وفي عام 1998: الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط جميع الاحتجاجات الدولية. وفي عام 1984: ولد لاعب كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا. وفي عام 1906: ولد سلفادور دالي، رسام ونحات إسباني. وفي عام 1982: ولد جوناثان جاكسن، ممثل أمريكي.

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