انت الان تتابع حزب بريكست يتقدم بفارق شاسع في استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ضاعف "حزب بريكست" الجديد الذي يدعو لانفصال المملكة المتحدة تماما عن الاتحاد الأوروبي تفدمه على باقي الأحزاب البريطانية، في استطلاع للرأي صدر الأحد بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لحساب صحيفة "ذي أوبزرفر" أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي حصل على 34 بالمئة من نوايا التصويت، ليضاعف تقدمه على حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، إلى 13 نقطة خلال أسبوعين، ما يضعه على مسار الحصول على أصوات تفوق ما سيحصل عليه أكبر حزبين في بريطانيا معا.

وتراجع حزب العمال الذي حصل على 21 بالمئة من نوايا التصويت بسبع نقاط بينما حل الليبراليون الديموقراطيون المناهضون لبريكست في المركز الثالث بـ12 بالمئة ليكسبوا بذلك خمس نقاط مقارنة باستطلاع مماثل جرى قبل أسبوعين.

وأما حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ فحل بالمرتبة الرابعة مع حصوله على 11 بالمئة من نوايا التصويت.

ولو أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي كما كان مخططا لها في 29 آذار/مارس، ما كانت ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستنظم في بريطانيا بتاريخ 23 أيار/مايو.

وفي استفتاء العام 2016 على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، صوّت 52 بالمئة من الناخبين لصالح الانسحاب بينما اختار 48 بالمئة البقاء ضمن التكتل.

وأشار آدم دراموند، المسؤول عن الاستطلاعات السياسية في "أوبينيوم"، إلى أن الناخبين الذين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي ينتمون إلى أحزاب متفرقة.

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وأما بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة التي يفترض أن تجري في أيار/مايو 2022، يحظى حزب العمال اليساري بـ28 بالمئة والمحافظون (يمين وسط) بـ22 بالمئة وحزب بريكست 21 بالمئة والليبراليون الديموقراطيون (وسط) 11 بالمئة.

وأجرى معهد "أوبينيوم" استطلاعه عبر الإنترنت وشارك فيه 2400 بالغ بريطاني بين يومي الأربعاء والجمعة.

بدوره، أشار استطلاع مرتبط بالانتخابات التشريعية أجراه مركز "كومريس" ونشرته صحيفة "ذي صنداي تلغراف" إلى حصول حزب العمال على 27 بالمئة من نوايا التصويت وحزب بريكست على 20 بالمئة والمحافظين على 19 بالمئة.

وجرى الاستطلاع الخميس وشمل 2034 بالغا وتم بتكليف من مجموعة "بريكست إكسبرس"، التي تدار من قبل أكبر جهة مانحة لحزب بريكست.

وتعهدت ماي بالاستقالة فور موافقة البرلمان على اتفاق بشأن بريكست.