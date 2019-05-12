غوتيريش يحذر من أخطار عدم التصدي لتغير المناخ

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

ذكرت محطة تلفزيونية نيوزيلندية اليوم الأحد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن العالم "ليس على المسار الصحيح" في سبيل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في أوكلاند وإلى جواره رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حذر غوتيريش من أخطار عدم التصدي لتغير المناخ.

ونقلت محطة (تي.في.إن.زد) عن غوتيريش قوله "تغير المناخ يتسارع بدرجة أكبر من جهودنا... السنوات الأربع الماضية شهدت أعلى درجات حرارة مسجلة".

وتعهدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بمحاولة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن غوتيريش عبر عن تضامنه خلال شهر رمضان مع المتضررين من هجومي كرايستشيرش في 15 مارس آذار.

وقال "تحية لشجاعتهم وقوتهم وتحية أيضا للوحدة الاستثنائية ولرسالة التضامن التي أرسلها شعب وحكومة نيوزيلندا".

ووصل غوتيريش إلى نيوزيلندا اليوم الأحد وسيتوجه بعد ذلك إلى توفالو وفانواتو وفيجي في إطار جولة في منطقة المحيط الهادي تركز على ملف تغير المناخ.