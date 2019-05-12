مصدر أمني: لا صحة لتفجيرات ميناء الفجيرة الإماراتي

جدة - عمرو شويل الفجيرة - الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول في إدارة ميناء الفجيرة الإماراتي ما ترد من مزاعم نقلتها وسائل إعلام إيرانية بشأن حدوث انفجارات داخل الميناء الإستراتيجي الذي يعد من أكبر مراكز تموين السفن بالوقود في العالم.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مؤكدا أن العمل جار في الميناء بشكل طبيعي ومعتاد.

وإمارة الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة، هي الميناء الوحيد بالبلاد المتعدد الأغراض خارج مضيق هرمز والذي يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى خليج عمان والمحيط الهندي.