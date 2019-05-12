الكشف عن زيارة سرية قام بها أمير قطر لطهران لسبع ساعات

كشفت صحيفة إيرانية عن زيارة قام بها أمير قطر إلى طهران بعيداً عن وسائل الإعلام.

ووفق متابعة "الخليج 365"، كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زار العاصمة الإيرانية طهران ”سراً“ لمدة سبع ساعات ثم عاد إلى العاصمة الدوحة.

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ المقربة من الرئيس حسن روحاني، اليوم، أن ”القطريين جاءوا بهدوء إلى طهران، حيث وصلت طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران أمس السبت، وعادت الى الدوحة بعد سبع ساعات في إيران“، وفقاً لموقع "إرم نيوز"

وبحسب الصحيفة الالكترونية الإيرانية، فإن ”هذه الزيارة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام“، موضحة أن ”الطائرة القطرية كانت برقم الرحلة a7mbk“.

وقطر هي واحدة من المناطق المستخدمة في التحشيد العسكري الأمريكي ضد إيران، بما في ذلك نشر طائرات B-52.