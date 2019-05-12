عسكري ليبي: سلاح الجو يدمر شاحنة محملة بذخيرة للمليشيات بمدينة الزاوية

قال مصدر عسكري ليبي إن سلاح الجو استهدف شاحنة محملة بالذخيرة تابعة للمليشيات بمنطقة "قرية ناصر" جنوب مدينة الزاوية، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف المصدر، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، أن الشاحنة كانت تنقل ذخائر للمليشيات باتجاه جنوب المدينة، مرجحا اتجاهها إلى المليشيات في طرابلس.

وأشار إلى أن "الحصيلة الأولية للعملية مقتل شخصين وجرح 3 آخرين في سيارة الحماية؛ أحدهم قيادي لم يتم تحديده حتى الآن، إضافة إلى 4 جرحى آخرين كانوا بالقرب من الشاحنة بسبب انفجار الذخيرة في السيارة".

وأوضح المصدر أن السيارة كانت ترافقها حماية تتبع مليشيا العمو التي يقودها أحمد الدباشي الملقب بــ"العمو".

وتورطت مليشيا العمو في تجارة البشر التي كانت تنطلق من شواطئ صبراتة إلى إيطاليا، وأسهمت في تخريب مدينة صبراتة، واعترف العمو -في لقاء تلفزيوني سابق- بجرائمه، مدعيا توبته عن هذه الجرائم وتبعيته للمجلس الرئاسي بطرابلس.

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الجيش الليبي يستهدف شاحنة محملة بالذخائر في الزاوية

وكانت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أعلنت، السبت، سيطرة قواتها على مناطق كوبري الزهراء والطويشة والعزيزية بطرابلس بشكل كامل.

وأطلق الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي بسط سيطرته على مناطق واسعة من ضواحي العاصمة وفتح 8 محاور من القتال ضد المليشيات.

وطوّر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة، وأطلق المرحلة الثانية من الهجوم بهدف حسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.