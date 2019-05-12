الشرطة الهندية: مقتل إرهابيين اثنين في مواجهة مع الأمن شمالي البلاد

قالت الشرطة الهندية، الأحد، إن قوات الأمن قتلت إرهابيين بالرصاص في مواجهة في جامو ومنطقة شوبيان بكشمير صباح اليوم، وفقا للعين الإخبارية.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أن "العملية ما زالت مستمرة، وأنها عثرت على كمية هائلة من الأسلحة حيث كان الإرهابيون يخبئونها".
وكانت الهند تعرضت لهجوم انتحاري تبنته "جماعة جيش محمد" المصنفة إرهابية في باكستان، والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم 14فبراير/شباط، منتصف فبراير/شباط، قتل خلاله 40 على الأقل من القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير.
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