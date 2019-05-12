رصد تركيب إيران صواريخ على قوارب صغيرة

رصد الجيش الأمريكي تركيب إيران صواريخ كروز وأخرى بالستيّة على قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ووفق ما نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، فإن الجيش الأمريكي يعتقد أنه يمكن للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ بالستية وكروز من على متن هذه القوارب.

وقالت مصادر استخباراتيّة ل«سي إن إن»، إن الصواريخ التي تنقلها إيران قصيرة المدى، وإن ذلك أحد أسباب تعزيز الولايات المتحدة لترسانتها في الخليج العربي، الأسبوع الماضي. ومن غير الواضح، بحسب ما نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، إن كانت إيران ستطلق هذه الصواريخ أو إن كانت ستنقلها إلى قوات أخرى لاستخدامها على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكيّة، الجمعة، إنها أرسلت سفينة هجومية برمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملة طائرات تم إرسالها من أجل التصدي لتهديدات إيران.

وعلم أن السفينة الحربية «يو إس إس أرلينغتون»، التي تضم على متنها قوات من مشاة البحرية (المارينز) وعربات برمائية ومعدات ومروحيات، في طريقها إلى الشرق الأوسط.