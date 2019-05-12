عاصمة جنوب السودان تحظر الملاهي الليلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة جوبا

وأفادت الرئاسة بأن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وقال حاكم جوبا، اوغوستينو جادالله واني، في شريط فيديو نشر على فيسبوك إن الملاهي الليلية ستغلق، لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

وأوضح "سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعليا على مستقبل البلاد"، مضيفا أن مراهقين في سن 13 عاما يرتادون الملاهي الليلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم جوبا "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

من جانب آخر سيكون إلزاميا على أي شخصين يرتادان فندقا أن يقدما إفادة زواج.