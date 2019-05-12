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عاصمة جنوب السودان تحظر الملاهي الليلية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة جوبا أعلنت رئاسة جنوب السودان في بيان، السبت، حظر كل الملاهي الليلية والحد من ساعات فتح الحانات في العاصمة جوبا بسبب "أعمال غير أخلاقية" تحدث فيها.

وأفادت الرئاسة بأن "حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا".

وقال حاكم جوبا، اوغوستينو جادالله واني، في شريط فيديو نشر على فيسبوك إن الملاهي الليلية ستغلق، لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

 وأوضح "سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأن ما يحصل خطير فعليا على مستقبل البلاد"،  مضيفا أن مراهقين في سن 13 عاما يرتادون الملاهي الليلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم جوبا "نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد".

من جانب آخر سيكون إلزاميا على أي شخصين يرتادان فندقا أن يقدما إفادة زواج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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