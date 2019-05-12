شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 4 مشروعات قوانين على أجندة مجلس النواب.. أبرزها "مكافحة المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها 4 مشروعات قوانين.

وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إ اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

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