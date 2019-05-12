شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تناقش اليوم تعديل قانون رسوم التوثيق ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
كما تناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.
وتبحث اللجنة، طريقة إقرار قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/2/2019.
كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب تناقش اليوم تعديل قانون رسوم التوثيق ومكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.