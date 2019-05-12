كتب ماجدة بدوى
يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد ويبدأها بعدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب حول ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والرقابة الحكومية على الأسعار، مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها.
وأيضا طلب مناقشة من النائبة داليا يوسف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، والنائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا عن سياسة...
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يناقش سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.