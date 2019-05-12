البرلمان يناقش سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار اليوم

كتب ماجدة بدوى

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد ويبدأها بعدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب حول ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والرقابة الحكومية على الأسعار، مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها.

وأيضا طلب مناقشة من النائبة داليا يوسف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، والنائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا عن سياسة...