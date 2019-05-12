الميادين: انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي

أفادت مصادر خليجية لقناة "​الميادين​" بأن "​انفجارات​ قوية هزت ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا"، مشيرة إلى أن "النيران اشتعلت في 7 الى 10 ناقلات نفط كانت راسية في الميناء، فيما لم تتضح طبيعة هذه الانفجارات حتى الآن، وقد أكد شهود تحليق طائرات قوات أميركية وفرنسية فوق المنطقة".

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