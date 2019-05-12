رئيس وزراء باكستان: الهجوم على الفندق في جوادر يستهدف ازدهار البلاد

شدّد رئيس وزراء باكستان عمران خان، على أنّ الهجوم على فندق فخم في جوادر (حيث بنت الصين مرفأ في سياق خطة استثمارات ثنائية واسعة النطاق)، "يهدف إلى تقويض المشاريع الاقتصادية والازدهار" في هذا البلد.
وكان قد أعلن الجيش الباكستاني أمس السبت "مقتل حارس قاوم ثلاثة إرهابيين أرادوا اقتحام مدخل فندق "بيرل كونتيننتال" في جوادر بجنوب غرب البلاد".
وتبنّت جماعة انفصالية هي "جيش تحرير بلوشستان" الهجوم.
مع الإشارة إلى أنّ بلوشستان هو الإقليم الّذي يشهد أكبر قدر من الإضطرابات في باكستان.
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