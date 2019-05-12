رئيس وزراء باكستان: الهجوم على الفندق في جوادر يستهدف ازدهار البلاد

شدّد رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​، على أنّ الهجوم على فندق فخم في جوادر (حيث بنت ​الصين​ مرفأ في سياق خطة استثمارات ثنائية واسعة النطاق)، "يهدف إلى تقويض المشاريع الاقتصادية والازدهار" في هذا البلد.

وكان قد أعلن ​الجيش الباكستاني​ أمس السبت "مقتل حارس قاوم ثلاثة إرهابيين أرادوا اقتحام مدخل فندق "بيرل كونتيننتال" في جوادر بجنوب غرب البلاد".

وتبنّت جماعة انفصالية هي "جيش تحرير ​بلوشستان​" الهجوم.

مع الإشارة إلى أنّ بلوشستان هو الإقليم الّذي يشهد أكبر قدر من الإضطرابات في باكستان.