بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين الثلاثاء

توجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى روسيا حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود.
ويذكر أن هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ قمّة في تمّوز في هلسنكي واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدها انتقادات داخليّة بسبب تبنيه موقفًا شديد المهادنة حيال الرئيس الروسي.
وتأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدّعي الأميركي الخاصّ روبرت مولر حول التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة العام 2016 والذي خلُص إلى عدم تواطؤ فريق حملة ترامب في ذلك.
ويذكر أن ترامب تحادث لأكثر من ساعة عبر الهاتف مع بوتين في 3 أيّار في مكالمة وصفها بأنها "إيجابيّة للغاية". وقال ترامب إنّ بوتين أكّد له أنّ روسيا ليست متورطة في فنزويلا، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع بومبيو وغيره من كبار المسؤولين الذين طالبوا منذ أسابيع بأن تتوقّف موسكو عن دعم رئيس فنزويلا اليساري نيكولاس مادورو الذي يواجه معارضة شديدة أعلن زعيمها خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت به أكثر من خمسين دولة في طليعتها الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تُشكّل أحد المواضيع الخلافيّة بين الولايات المتّحدة وروسيا. وتشمل المواضيع الخلافيّة الأخرى، الحرب في سوريا والتزامات الحدّ من التسلّح، فضلاً عن النزاع في أوكرانيا حيث تُحاول القوى الغربيّة منذ خمس سنوات بدون جدوى إنهاء دعم موسكو للانفصاليّين المسلّحين.
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