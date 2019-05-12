بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين الثلاثاء

توجّه وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى ​روسيا​ حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

ويذكر أن هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ قمّة في تمّوز في ​هلسنكي​ واجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعدها انتقادات داخليّة بسبب تبنيه موقفًا شديد المهادنة حيال الرئيس الروسي.

وتأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدّعي الأميركي الخاصّ ​روبرت مولر​ حول التدخّل الروسي في ​الانتخابات​ الرئاسيّة الأميركيّة العام 2016 والذي خلُص إلى عدم تواطؤ فريق حملة ترامب في ذلك.

ويذكر أن ترامب تحادث لأكثر من ساعة عبر الهاتف مع بوتين في 3 أيّار في مكالمة وصفها بأنها "إيجابيّة للغاية". وقال ترامب إنّ بوتين أكّد له أنّ روسيا ليست متورطة في ​فنزويلا​، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع بومبيو وغيره من كبار المسؤولين الذين طالبوا منذ أسابيع بأن تتوقّف ​موسكو​ عن دعم ​رئيس فنزويلا​ اليساري ​نيكولاس مادورو​ الذي يواجه معارضة شديدة أعلن زعيمها ​خوان غوايدو​ نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت به أكثر من خمسين دولة في طليعتها ​الولايات المتحدة​.

وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تُشكّل أحد المواضيع الخلافيّة بين الولايات المتّحدة وروسيا. وتشمل المواضيع الخلافيّة الأخرى، الحرب في ​سوريا​ والتزامات الحدّ من التسلّح، فضلاً عن النزاع في ​أوكرانيا​ حيث تُحاول القوى الغربيّة منذ خمس سنوات بدون جدوى إنهاء دعم موسكو للانفصاليّين المسلّحين.