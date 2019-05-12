حظر كل الملاهي الليلية والحد من ساعات فتح الحانات في عاصمة جنوب السودان

أعلنت رئاسة جنوب ​السودان​ في بيان، "حظر كلّ ​الملاهي الليلية​ والعروض الموسيقية الليلية في العاصمة جوبا، بسبب أعمال غير أخلاقية تحصل فيها".

وأوضح حاكم ولاية جوبيك، أوغوستينو جاد الله واني، أنّ "الملاهي الليلية ستغلق، لكنّ الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار". وبيّن "أنّنا سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية لأنّ ما يحصل خطير فعليًّا على مستقبل البلاد"، لافتًا إلى أنّ "مراهقين في سنّ 13 عامًا يرتادون الملاهي الليلية".

وكشف أنّه "سيكون إلزامًا على أيّ شخصين يرتادان فندقًا أن يقدّما إفادة زواج".

وكان ​جنوب السودان​ قد أعلن استقلاله عن السودان عام 2011، وبعد عامين اندلعت حرب أهلية في البلاد إثر اتهام الرئيس ​سلفا كير​ نائبه السابق ​رياك مشار​ بالتخطيط لانقلاب ضدّه، وقد أدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 380 ألفا، وتشريد أكثر من 4 ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.