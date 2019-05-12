قائد الحرس الثوري الايراني: قدرتنا الدفاعية كافية وحاملات الطائرات ليست محصنة

أكّد قائد ​الحرس الثوري الايراني​ اللواء حسين سلامي أن "قدرتنا الدفاعية كافية وحاملات الطائرات ليست محصنة و​واشنطن​ لن تتحمل هكذا مخاطرة".

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