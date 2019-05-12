إعلان أول إصابة بفيروس جدري القردة النادر في سنغافورة

أعلنت ​سنغافورة​ أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة النادر، الذي وصل إليها عن طريق رجل نيجيري تقول السلطات إنه ربما أصيب بالعدوى نتيجة تناوله لحوم طرائد خلال حفل زفاف التي قد تكون للشمبانزي أو الغوريلا أو الظبي أو ​الطيور​ أو القوارض، من أساسيات بعض الأنظمة الغذائية الأفريقية.

وجدري القردة فيروس شبيه بالجدري البشري الذي تم ​القضاء​ عليه في 1980، ولا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، لكنه قد يكون مميتًا في ​حالات​ نادرة.

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، فلم توثق حالات إصابة بشرية بجدري القردة خارج أفريقيا سوى ثلاث مرات فحسب، وكانت في ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​إسرائيل​.

وأكّدت ​وزارة الصحة​ في بيان أن "المريض المصاب نيجيري يبلغ من العمر 38 عامًا وصل إلى سنغافورة أواخر نيسان الماضي"، مشيرة إلى أن "رغم أن خطر الانتشار ضئيل، تتخذ وزارة الصحة احتياطات"، مضيفة أن "التحريات الجارية خلصت إلى أن 23 شخصًا تواصلوا عن قرب مع المريض أثناء وجوده في سنغافورة".

وعادة يستمر جدري القردة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إذ يبدأ كحمى وصداع ثم يتطور إلى نتوءات صغيرة تسمى بثرات تنتشر في سائر الجسم.