مسؤول إيراني: الأميركيون يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع إيران

أكّد رئيس لجنة ​الأمن​ القومي الايراني ​حشمت الله فلاحت بيشه​ أن "لا أحد في ​طهران​ سيتصل بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​واشنطن​ ستضطر لتقديم عروض تفاوض أكثر جدية"، مشيرًا إلى أنه "إذا أرادت واشنطن التفاوض عليها التراجع عن التهديد والعداء وفرض العقوبات".

ولفت فلاحت بيشه إلى أن "الأميركيين يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع ​إيران​".