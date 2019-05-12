أكّد رئيس لجنة الأمن القومي الايراني حشمت الله فلاحت بيشه أن "لا أحد في طهران سيتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وواشنطن ستضطر لتقديم عروض تفاوض أكثر جدية"، مشيرًا إلى أنه "إذا أرادت واشنطن التفاوض عليها التراجع عن التهديد والعداء وفرض العقوبات".
ولفت فلاحت بيشه إلى أن "الأميركيين يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الأميركيون يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.