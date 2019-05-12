الدكاش دعا إلى اعلان الحداد 3 أيام ار موت البطريرك صفير

وجه عضو كتلة "الجمهورية اللبنانية" النائب شوقي الدكاش في تصريح بكركي نداء للرؤساء الثلاثة خاصة رئيس الحكومة سعد الحريري، طالبا ان يكون هناك حدادا رسميا لمدة 3 أيام على البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير".
وأشار إلى ان "كلمته كانت مدوية وكان رجلا اسثنائيا في مرحلة استثنائية مر بها البلد".
وشدد على انه "نحن بقلب الحدث وسنشارك بكل قوتنا وندعو الجميع إلى استقباله في منطقة ضبية والمشاركة في جنازة تليق به".
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