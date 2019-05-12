أرسلان زار الشيخين أبو سليمان الصايغ وأنور الصايغ وجال في قرى الجرد الأعلى

زار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" الأمير ​طلال أرسلان​، كبير الهيئة الروحية العليا ل​طائفة الموحدين الدروز​ المرجع الروحي الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ في بلدته معصريتي، مطمئنًا إلى صحّته. وانتقل بعدها إلى زيارة الشيخ أنور الصايغ، حيث وضعهما أرسلان بآخر التطوّرات الداخلية على السّاحة المحليّة عمومًا والدرزيّة على وجه الخصوص.

كما جال أرسلان يرافقه وفد حزبي، في قرى الجرد الأعلى- ​عاليه​، واستهلّ جولته في بلدة صوفر مقدّمًا واجب التعزية بالشيخ فؤاد البنا، وبسام البنا، والشيخ أحمد عبدالله الاحمديه بحضور مشايخ وأبناء البلدة.

وفي بدغان، قدّم أرسلان والوفد المرافق التعزية بِجهاد يوسف شيا، بحضور نائب رئيس البلدية وجدي شيّا ومشايخ وفعاليات البلدة، لينتقل بعدها إلى بلدة ​شارون​ مقدّمًا التعزية بِنسيب عبد الخالق بحضور رئيس بلدية مجدلبعنا روزبة عبد الخالق ومخاتير البلدة. من ثمّ، زار أرسلان "آل البنّا" معزيًّا بالشيخة أم حسن البنا، وحمود ونعيم البنا.

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كما زار قاعة "آل الصايغ" معزّيًا بِأبو مالك عارف الصايغ وغسان حسين الصايغ، بحضور رئيس البلدية ملحم البنّا ومخاتير البلدة ومأمور نفوس ​مدينة الشويفات​ آصف الصايغ وحشد من المشايخ والفعاليات.

بعدها، زار أرسلان بلدة العزونية معزّيًا بِنايف ابو قلفوني بحضور مختار البلدة وحشد من مشايخها وأبنائها، إذ قدّم بعدها التعازي بِماجد الصيفي في مسقط رأسه مشقيتي، بحضور رئيس بلدية أغميد الشيخ مهنا الصيفي ومختار مشقيتي وحشد من مشايخ وأهالي البلدة.

واختتم أرسلان والوفد المرافق جولته بزيارة إلى بلدة الرملية مقدّمًا واجب التعزية بِرمزي سلمان، بحضور رئيس البلدية نضال سلمان وحشد من مشايخ وفعاليّات وأبناء البلدة وعائلة الفقيد.