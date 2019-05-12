أمين الجميل من بكركي: نحن بأمسّ الحاجة للعودة الى تعاليم البطريرك صفير

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ السابق أمين الجميّل ان "البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ كان البوصلة والمرشد ولا يسعنا الا ان ننظر الى إنجازاته ونشعر بحزن كبير ولكن برجاء لأننا نحصد ما زرعه من ألفة ومحبة وألفة بين ال​لبنان​يين ".

وأشار في تصريح من ​بكركي​، إلى ان "بصمات البطريرك صفير واضحة واليوم وفي هذا الظرف بالذات نحن بأمسّ الحاجة للعودة الى تعاليمه وتجربته لننقذ لبنان من المستنقع الذي يتخبط به وننقذه من الضياع ومن التفريط بأسس الكيان اللبناني".