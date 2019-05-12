دعا حراك المتعاقدين، في بيان "المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني إلى التهيؤ للتحرك الميداني والاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية، فور إعلان أي جهة إضرابا مفتوحا في التعليم الرسمي". وشدد على أن "هذه الخطوة ليست موجهة ضد أحد بل للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتعاقدين وخصوصا حقهم في الحفاظ على ما تبقى لهم من ساعات تعاقد".
وأضاف "كنا ولا زلنا مع حقوق كل أساتذة الملاك ومكتسباتهم، ونحن ضد المس بها، ودعونا السلطة إلى عدم المس بهذه الحقوق والتوجه الى أصحاب المداخيل الكبيرة والفاسدين الحقيقيين وليس الأساتذة، ولكن من حقنا حماية وجودنا وساعات تعاقدنا مصدر رزقنا الوحيد. فكما يناضل غيرنا من أجل مكتسباته، نحن أيضا نناضل من أجل مكتسباتنا وخصوصا ان الآخر منفصل عنا ولا تعنيه حقوقنا ومطالبنا وأوجاعنا".
ودعا المتعاقدين الى "التوحد والنزول والمشاركة لأن الهدف من هذه الخطوة هو المتعاقد وكرامته وحقوقه في التثبيت والضمان الصحي وبدل النقل والحفاظ على ما تبقى له من ساعات تعاقد في شهر أيار".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك المتعادين: للتهيؤ للتحرك الميداني والاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.