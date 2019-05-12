قوى الأمن: تدابير سير في منطقة مار مخايل اعتبارا من صباح الغد ولمدة 3 أيام

أفادت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بأنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال برش زفت وتزفيت في منطقة ​مار مخايل​ مقابل "شركة الكهرباء" وشركة "الاودي _ الكارنتي"، بغية إصلاح الخسفات الكائنة في المكان، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 13 أيار 2019، حتّى الإنتهاء ولمدّة 3 أيام".

وبيّنت في بلاغ، أنّ"الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المكان"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم منعاً للازدحام وتسهيلًا لحركة المرور".