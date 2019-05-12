مجلس كنائس الشرق الأوسط: البطريرك صفير حمل صليب لبنان حتى القيامة

نعى "​مجلس كنائس الشرق الأوسط​"، البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، قائلًا: "بطريرك الصمت الهادر من روح المارونية الضاربة الجذور بنُسك مؤثّر. حمل صليب ​لبنان​ حتّى القيامة". ولفت إلى أنّ "سيدنا الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير شفيعٌ للعمل المسكوني وللعيش معًا. صلِّ لنا من قلب الله".

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