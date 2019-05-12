الشيخ قبلان نعى البطريرك صفير: عمل بإخلاص لخدمة رعيته ودعم الحوار بين اللبنانيين

نعى رئيس "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​" الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، إلى ال​لبنان​ين عمومًا والمسيحيين خصوصًا، البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، الّذي "خسر لبنان وكلّ ​العائلات الروحية​ بفقده صاحب همّة عالية ورجلًا محبًّا لوطنه".

وركّزت في بيان، على أنّ "مواقفه اتّمست بالوطنية منذ عرفناه وعملنا مع اخواننا رؤساء الطوائف الروحية على غرس روح المحبة والتعاون بين اللبنانيين، فكان الراحل الكبير شريكًا في تحصين الوحدة الوطنية وترسيخ العيش المشترك وحفظ لبنان، إذ عمل بإخلاص لخدمة رعيّته ودعم الحوار بين اللبنانيين".