الياس صفير: البطريرك صفير تمنى أن يدفن في بكركي وليس في وادي قنوبين

أكّد طبيب البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير الدكتور الياس صفير، في حديث إذاعي، أن "البطريرك كان يتحمّل الألم بصمت ولم يطلب شيئًا. وهذه فضيلة"، كاشفًا أن "البطريرك صفير تمنى أن يدفن في ​بكركي​ وليس في وادي قنوبين. وهذه مشيئته".

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