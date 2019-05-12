الراعي في قداس على نية البطريرك صفير: ربحناه شفيعا في السماء

أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في قداس إليها ترأسه في ​بكركي​ لراحة نفس البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ إلى انه "بالألم الشديد والرجاء المسيحي نقدم هذه الذبيحة لراحة نفس أبينا المثلل الرحمة البطريرك صفير الذي انتقل إلى بيت الآأ في السماء فجر اليوم عند الساعة الثالثة وهي الساعة التي قام فيها ربنا ​يسوع المسيح​".

ولفت إلى اننا "في هذا الكرسي البطريركي الذي عاش فيه 63 سنة متواصلة كاهنا وأسقفا وبطريركا وكاردينالا نخسره أيقونة لكننا نربحه جميعنا شفيعا في السماء"، معتبرا انه "قاد كنيستنا المارونية باتحاد كامل مع ارادة المسيح الإله وشكر دائم لعنايته القدوسة".

وأضاف "إن الكنيسة هي نموذج المجتمع والدولة ومن واجب المسوؤلين العمل بمسؤولية على تكوين مجتمع قائم على التنوع في الوحدة، فلا اقصاء لأحد ولا اعطاء سبب لهجرة لأحد أو تعطيل قدراته في وطنه، وإذا وضع رجال الحكومة هذه المبادىء نصب أعينهم لخرجوا بموازنة تبشر بالاصلاح والنمو الاقاصادي والاستقرار المالي ولأوقفوا مزاريب هدر المال العام وقضوا على ​الفساد​ ولملموا أموال الدولة السائبة لصالح النافذين". وقال: "الدولة على مثال الكنيسة عليها ان تنمي خبز قدراتها كما فعل الرب يسوع وتناول المواطنين من فيض عطاياه ".