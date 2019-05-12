محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد، قرارًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 2 لسنة 2019، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة مشتول السوق بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.