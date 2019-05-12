أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.
وهبط سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.
وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول إلى 17.07 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 17.07 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.
وثبت البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية عند 17.06 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.09 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.
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