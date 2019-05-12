تموين المنوفية: توريد 65 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019، من بداية موسم التوريد حتى اليوم، بلغ 64 ألف و375 طن قمح، مؤكدًا على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد "الجمال"، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى أهمية المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.