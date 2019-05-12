البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 14086 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%. وكانت مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع الذي شهد تراجعات حادة في بعض جلساته، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع نهاية تعاملات الخميس إلى مستوى 14060 نقطة.

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