وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يتفقدان أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الاساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة، -بحسب بيان نشره مجلس الوزراء-، أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

وأكدت الوزيرة أنه جرى وضع ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، وانشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر للتسهيل علي المستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

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وأوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلي أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

والتقت الدكتورة سحر نصر واللواء محمود شعراوى مع عدد من المستثمرين، وتفقدا بعض التوسعات الجارية والانشاءات التى تقوم بها بعض الشركات فى المنطقة الحرة، وطالبا بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى، بكافة أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي داخل المنطقة الحرة أو فى المنطقة المحيطة بها.

ووجه شعراوى مسئولي محافظة القاهرة بالانتهاء من كافة الأعمال المكلفين بها خارج المنطقة الحرة والقيام بكافة التجهيزات المطلوبة فى المواعيد والتوقيتات المتفق عليها.

وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حاليًا 211 مشروعًا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.