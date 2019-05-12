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مقتل 24 عنصراً من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

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قُتل 24 عنصراً على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في أقاليم باكتيكا وغزني وهيرات في شرق ووسط وشمال البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن 20 مسلحاً على الأقل قُتلوا في منطقتي زورمات وبيرمال بإقليم باكتيكا.
وأضافت المصادر أن عنصرين اثنين من طالبان قُتلا بمنطقة "اندار" بإقليم غزني واثنين آخرين قُتلا بمنطقة فارسي بإقليم هيرات.

وعززت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، التي تحاول تنفيذ أنشطة إرهابية، في إطار ما سمته بـ"هجوم الربيع".
ونفذت القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان أيضاً غارات جوية، دعماً لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية.

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