الفلبين تشدد الإجراءات الأمنية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي

شددت السلطات في الفلبين اليوم الأحد من الإجراءات الأمنية، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي من المتوقع أن يهيمن عليها مرشحون متحالفون مع الرئيس رودريجو دوتيرتي.

ويتنافس المرشحون على أكثر من 18 ألف منصب، من أعضاء المجالس البلدية وحتى أعضاء مجلس الشيوخ، في انتخابات يوم غد الاثنين. ويعتبر السباق الرئيسي في الانتخابات هو الحصول على اثني عشر مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 24 مقعداً، والتي تعتبر على نطاق واسع آخر معقل للمعارضة ضد الرئيس البالغ من العمر 74 عاماً.

وسيصوت الفلبينيون أيضاً لانتخاب أكثر من 240 عضواً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه مؤيدو دوتيرتي منذ فترة طويلة.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة "بالس أسيا ريسيرش" أن يكتسح السباق الانتخابي 11 من أصل 13 مرشحاً من الائتلاف الذي يدعمه الرئيس دوتيرتي. ووفقاً للاستطلاع، فإن هناك مرشحاً واحداً فقط للمعارضة لديه فرصة للفوز.

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وتم فرض حظر على المشروبات الكحولية على مستوى البلاد اليوم الأحد، بينما تم نشر عشرات الآلاف من ضباط الشرطة والجنود في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على صناديق الاقتراع وآلات فرز الأصوات آمنة قبل التصويت.

يشار إلى أنه غالباً ما تشوب الانتخابات في الفلبين أعمال عنف وإدعاءات بالتزوير.

يذكر أن 20 شخصاً قتلوا، بينهم مرشحون ومؤيدون، منذ بداية فترة الانتخابات في 13 يناير الماضي في هجمات مختلفة مرتبطة بالانتخابات، وفقاً للشرطة.

كما صعدت الشرطة من عملياتها ضد بيع وشراء الأصوات، حيث ألقت القبض على 149 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد. وفي العاصمة مانيلا وحدها، تم اعتقال 86 شخصاً منذ يوم الجمعة، وفقاً لمدير الشرطة الإقليمي جيليرمو إليزار.