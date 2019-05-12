كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف 35 جثة في مقابر جماعية بالمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السُلطات المكسيكية على رفات 35 شخصاً في مقابر جماعية في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادي في وسط المكسيك، حسب ما قال مسؤولون محليون أمس السبت.

وأعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس العثور "على معظم الجثث في مزرعة في منطقة زابوبان"، وأوضح في مؤتمر صحافي تقييد 27 عند قتلهم، مضيفاً أنه "تم التعرف إلى هوية شخصين حتّى الآن"، ورجح ارتفاع عدد القتلى بعد انتهاء فرق الطب الشرعي من عملها في الموقع.

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وهرعت عائلات فقدت عدداً من أفرادها، إلى السلطات في خاليسكو طالبةً تفاصيل حول استخراج الرفات.

ويبلغ عدد المفقودين أكثر من 40 ألف شخص في المكسيك التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، خاصةً منذ أن أرسل الرئيس السابق فيليبي كالديرون في 2006 القوات المسلحة ضد العصابات، ومنذ ذلك الحين قُتل حوالي 250 ألف شخص في المكسيك، حسب أرقام رسمية.