كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان "تنحني أمام" الضغط الأمريكي وتتخلى عن خط أنابيب مشترك مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسلام أباد، أنها غير قادرة على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني بسبب العقوبات الأمريكية المناهضة لإيران،

لكنها أعلنت، أنها لن تمضي في تنفيذ المشروع إلا إذا تم رفع العقوبات الدولية على إيران، وفي حال اكتماله، سوف يوفر خط الأنابيب 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى باكستان.

ونقلت صحيفة "أراب نيوز" الدولية، عن موبين شولات، العضو المنتدب لمكتب الطاقة الباكستانية "إنتر ستيت جاز": "بموجب العقوبات الأمريكية الحالية على إيران، من المستحيل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز IP - إيران-باكستان - وقد نقلناه إلى إيران كتابيًا مؤخرًا".

وحسب الصحيفة قال "شولات": "لا يمكننا المخاطرة بفرض عقوبات أمريكية من خلال المضي قدمًا في المشروع، حيث قالت أمريكا بوضوح، إن أي شخص سيعمل مع إيران سيُعاقب أيضًا".

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وفي إشارة إلى استعداد إيران للجوء إلى محكمة تحكيم بشأن إخفاق إسلام آباد في الالتزام بصفقة IP، قال "شولات"، إن إسلام أباد لديها وقت "حتى أغسطس من هذا العام للرد بشكل قانوني على الإشعار القانوني الإيراني وتسوية القضية من خلال المفاوضات".

وأشار العضو المنتدب، إلأى أنه "قد لا تكون لدينا قضية ضعيفة إذا تحركت إيران للمحكمة الدولية. نحن نحاول التعامل معها باحترافية".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران فيما يتعلق بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، مع تهديد واشنطن بفرض المزيد من التدابير التقييدية على طهران.