كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 15 شخصا بحادث سير جنوبي الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون بحادث مروري وقع في ولاية أندهرا براديش جنوبي الهند، أمس السبت، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

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وأوضحت التقارير أن الحادث وقع لدى تصادم حافلة ركاب بحافلة خفيفة "جيب" داخل منطقة كورنول بولاية أندهرا براديش، مشيرة إلى أن 13 شخصا لقوا مصرعهم في الحال، بينما فارق اثنان الحياة في المستشفى.

وأضافت أن الضحايا من سكان قرية في ولاية تيلانغانا المجاورة، كانوا عائدين لمساكنهم من حفل زفاف، لدى وقوع الحادث.