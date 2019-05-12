كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: وزير الخارجية الفرنسي يرى أن العالم في خطر الانزلاق نحو الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الدعوات إلى مواجهة الدول قد تؤدي إلى فوضى دولية.

وقال الوزير، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "يدعو البعض إلى أن العلاقات بين الدول يجب ألا تعتمد على التعاون، بل على مواجهة القوى. نخاطر بالتحول إلى نوع من الفوضى الدولية".

كما أبرز وزير الخارجية الفرنسي، ظاهرتين مهمتين في العلاقات بين الدول التي تؤثر على الأمن الدولي.

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وأشار، إلى أن "المبادئ والأسس الرئيسية للحياة الدولية يتم تحطيمها حاليًا إلى أجزاء ... المؤسسات والمعاهدات والوعود السابقة والحدود لا يتم احترامها".

ويرى "لو دريان"، أن اللوم على هذا يقع على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك على الصين وروسيا. وذكر أيضًا أن أشكال "العنف المفرط، أي الإرهاب المستمر" تتطور حاليًا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن رغبته في امتثال جميع الأطراف لخطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدًا، أن هذا ينطبق بشكل أساسي على إيران، لكن الولايات المتحدة مسؤولة أيضًا.