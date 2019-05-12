كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظام استخبارات فضائي روسي جديد يسمح بمراقبة كامل سطح الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائى جديد، وهو نظام فضائى للاستخبارات الرادار "ليانا".

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه وفقا لوزارة الدفاع، يتيح نظام (ليانا) بمراقبة سطح كوكبنا بالكامل تقريبا، ويشمل مجموعة أقمار صناعية تقع فى مدارات يبلغ ارتفاعها حوالى 100 كم. وسينتهى تشكيلها هذا العام، عندما يتم إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز "لوتوس-إس" إلى المدار، مع معدات الكشف ومراقبة المواقع على الأرض.

والمعدات التى سيتم نشرها فى الفضاء تسمح باكتشاف جسم على سطح الأرض بأبعاد سيارة عادية وتوجيه أسلحة صاروخية عالية الدقة عليه.

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وتشير التقارير إلى أن فكرة تطوير (ليانا) جاءت من نظام الفضاء البحرى السوفيتى للاستخبارات البحرية والاستهداف "ليغيندا" (الأسطورة)، ولكن المراكب الفضائية التى تشملها تطلق إلى مدارات يصل ارتفاعها إلى 25 كم؛ مما تحد من القدرة على اكتشاف المواقع البحرية والأرضية.