كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جسم غريب" يثير الحيرة في سماء جلاسكو الاسكتلندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر تسجيل مصور جسما غريبا يطير في سماء مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أثار الحيرة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبدا الجسم الغريب وهو يحلق في سماء مدينة جلاسكو، أكبر مدن أسكتلندا شمالي بريطانيا، وتم تصويره في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ليلة من الأمطار الغزيرة في المدينة.

ويمكن رؤية مصباح الشارع وهو يومض على الجانب الأيسر من الطريق، بينما في الجزء السفلي الأيمن من الصورة، يظهر جسم غامض يطلق شعاعا ويتجول في السماء.

Advertisements

وقال أحد المارة: "لقد ذهلت لرؤية ما يشبه الطبق الطائر في وسط المدينة. إنه يتجول في السماء بينما تمر السيارات من تحته. على ما يبدو أن السائقين لم يلاحظوا ذلك".

يشار إلى أن الكثير من سكان اسكتلندا، سجلوا ظهور أجسام طائرة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الأخيرة، حسبما تشير تقارير صحفية بريطانية.