كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار غاز بمبنى سكني في مدينة روستوف الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار غاز بمبنى سكني في قرية "تشيستزورني" في مدينة روستوف الروسية.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة، لوكالة "سبوتنيك": "في قرية "تشيستزورني" الواقعة على شارع لينين وقع انفجار غاز في مبنى سكني مكون من طابقين، مشيرا إلى "العثور على جثة شخص وإجلاء مصابين آخرين".

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ووفقا له، أسفر الانفجار عن انهيار جزئي لسطح شقتين في المبنى مسجل بهما 9 أشخاص.